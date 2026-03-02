Zum dritten Mal veranstaltet die Christian-Cyperek-Stiftung ( Speyer) ein Benefiz-Whisky-Tasting. Es findet am Samstag, 7. März, ab 19 Uhr im Naturfreundehaus, Geibstraße 1, Ernst-Schrott-Raum, statt. Der Erlös soll in vollem Umfang der Stiftung zufließen, um Projekte mit Hilfe zur Selbsthilfe wie derzeit ein Fahrradprojekt in Sambia zu finanzieren. Auch soll die Ausbildung künftiger Mechanikerinnen in dem afrikanischen Land gefördert werden. Beim Tasting stellt ein Experte sechs Single-Malt-Whiskys von den Highlands bis zur Isle of Skye vor. Zwischen den Verkostungen erfahren Teilnehmer Wissenswertes über das „Wasser des Lebens“. In der Halbzeit reichen die Veranstalter zur Geschmacksneutralisierung Lachs beziehungsweise vegetarische Aufstriche und Weißbrot. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Kosten: jeweils 50 Euro. Anmeldungen unter E-Mail info@cccc-stiftung.de oder telefonisch unter 06232 75188, mobil 0171 7770254.