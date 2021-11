Der Kiwanis-Club Speyer will auch in diesem Jahr wieder mit dem Erlös aus dem Verkauf seines Benefiz-Adventskalenders Kinder- und Jugendprojekte in der Stadt sowie den Kauf von Schulranzen fördern. Laut einer Pressemitteilung verstecken sich hinter den 24 Türchen mehr als 400 Preise im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro. Hauptpreis ist ein „Dinner@Home“, das von den Mitgliedern ausgerichtet wird. Der Adventskalender ist für fünf Euro an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Einhorn-Apotheke, Maximilianstr. 23, Zahnarztpraxis Dr. Krekel-Wilk und BKB Steuerberatungsgesellschaft, beides im Cura-Center, Buchhandlung Osiander, Wormser Straße 2, Springers Kaffeemanufaktur, Kornmarkt, Fahrrad Stiller, Gilgenstraße 24, Bärbels Änderungsschneiderei, Breslauer Straße 22.