Ben Becker gastiert mit einem Solostück unter dem Titel „Ich, Judas - Einer unter euch wird mich verraten“ am 20. November um 20 Uhr in der Gedächtniskirche in Speyer. Das ursprünglich nur für eine einmalige Aufführung geplante Programm erfährt seit der Premiere im November 2015 einen großen Zuspruch und ist jetzt wieder in Speyer zu sehen, wo Becker schon im September 2019 gastierte. Ben Becker sucht mit seiner Interpretation des Judas nicht nur den Widerstand gegenüber Feindbildern, Vorverurteilungen und falschen Gewissheiten. Er spielt Judas genau dort, wo die Fragen des Glaubens und Zweifels, der Erlösung und Verdammnis ihren Ort haben, in Gottes Haus. Der Berliner Domorganist Andreas Sieling spielt dazu auf der Orgel. Vorverkauf ist an allen bekannten Stellen der Region, auch unter www.rgv-event.com. Es gibt auch noch Karten an der Abendkasse.