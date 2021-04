Der Kinder- und Jugendzirkus „Bellissima“ bietet in Speyer seit 1996 sportpädagogische Angebote, von denen aktuell 222 junge Künstler profitieren. Das eigene Zelt in der Butenschönstraße macht das möglich. Aktuell muss der Trägerverein einen Generationswechsel meistern – bei den Mitgliedern, im Vorstand und beim Zelt.

„Finanziell stehen wir gut da“, erklärt Isabelle Hanemann (45), die den Vereinsvorsitz für weitere drei Jahre übernommen hat, im RHEINPFALZ-Gespräch. Sie wurde von den 18 Teilnehmern an der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend gewählt. 418 Personen wären stimmberechtigt gewesen – Anwesenheit vorausgesetzt. Der bisherige Stellvertreter Kevin Rigby verlässt Vorstand und Geschäftsstelle aus beruflichen Gründen. Als Bellissima-Trainer bleibt er aktiv.

Claudia Vogel, scheidende Zirkus-Pressewartin, berichtete von der Wiederaufnahme des Trainings im Zirkuszelt auch für die Schüler der Pestalozzi-Förderschule. Vogel leitet die beiden inklusiven Zirkusprojekte der Pestalozzi- und Schule im Erlich. Das Unternehmen „Sepia“ (Sozial- und erlebnispädagogische Intervention im Alltag) sei als Sponsor aus dem Erlichschul-Projekt ausgestiegen, berichtete die Projektleiterin. „Unite People“, eine Initiative zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte unterstützt das inklusive Projekt demnach finanziell weiter.

Mehr als 20 Jugendtrainer

Personell und im Vorstand hat sich bei Bellissima viel verändert. „Wir sind aber weder zerstritten, noch gespalten“, betonte Hanemann. Vielmehr habe sich der Zirkus seit Gründung 1996 stetig weiterentwickelt, ein Generationenwechsel der Mitglieder stehe an. In der Versammlung wurde die Anschaffung eines neuen Zelts beschlossen. Mit mehr als 20 Jugendtrainern, der Rückkehr des langjährigen Trainers Chris Murawski und Neuzugängen wie Salvatore di Dio als Cheftrainer sei die Zirkus-Zukunft gesichert, versicherte Rigby.

Neuwahlen

Vorsitz: Isabelle Hanemann; Stellvertreter: Michael Kief; Kassenwart: Jürgen Rand; Schriftführerin: Nina Fecht, Presse: Christina Schilling, Zeltwart: Thomas Köhler.

Interview: Die Vorsitzende über die Zukunft

Frau Hanemann, Ihre Kinder sind dem Zirkus entwachsen, Sie sind beruflich gut beschäftigt. Wollten Sie wirklich Vorstandsvorsitzende bleiben?

Eigentlich nicht. Aber es ist immer schwer, Nachfolger für solche Ehrenämter zu finden. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Bellissima bestehen bleibt. 418 Mitglieder, davon 222 Aktive zeigen doch deutlich, wie wichtig der Zirkus für Speyer ist. Die angedachte Reduzierung des Vorstands von sechs auf drei Personen war für mich keine Option, denn mehr Leute haben einfach mehr Ideen.

Was steht als Nächstes an?

Ein Großprojekt: die Anschaffung eines neuen Zirkuszelts. Die Außenhaut unseres 35 Jahre alten Zelts ist kaputt, der TÜV hat Mängel an allen vier Masten festgestellt, der Brandschutz fordert vier Fluchttüren. Das heißt, wir müssen mehr Geld investieren, als wir haben und brauchen Unterstützung von Spendern und Sponsoren. Ich bleibe optimistisch, auch wenn dem Zirkus Corona-bedingt auf nicht absehbare Zeit Einnahmen mit Shows und Veranstaltungen fehlen. Allein eine neue Außenhaut kostet rund 60.000 Euro. Für ein Zelt müssen wir mindestens das Doppelte ausgeben. Ich möchte die Zirkusatmosphäre auch im neuen Zelt unbedingt erhalten. Es soll auf keinen Fall eckig sein. Ich bin dabei, Zelthersteller anzuschreiben und Preise zu vergleichen.

Welches sind Ihre Ziele im Amt?

Wichtig ist mir ein gutes Klima im Zirkus. Zwischenmenschlich und überhaupt. Dafür will ich mich einsetzen. Normalerweise würden wir jetzt für nächstes Jahr planen. Aber wann wir wieder eine Show vor Publikum präsentieren können, steht in den Sternen. Gut, dass wir ein sehr gutes und engagiertes Trainingsteam haben, sogar einen Neuzugang, der für Darstellung und Bühnenpräsenz zuständig ist. Die Voraussetzungen, dass es gut weiterläuft, sind also geschaffen. Die Kinder können wieder im Zelt trainieren. Das ist die Hauptsache. Seit wir unsere Geschäftsstelle haben, ist die Vorstandsarbeit gut zu bewältigen.