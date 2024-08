Ein Hund hat offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Einbruch in der Lehárstraße im Speyerer Westen verhindert. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, hatten Unbekannte zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens versucht, eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Da der Hund der Bewohnerin anschlug und bellte, entfernten sich die oder der Täter, ohne das Gebäude zu betreten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer in dieser Nacht im Bereich Lehárstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die örtliche Inspektion zu wenden.