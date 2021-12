In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Von den verschiedenen Schokoladen-Sorten der Firma Gmeiner aus Appenweier, die Bianca Wagner in ihrem Fachgeschäft für Espressomaschinen „Bellawerk“ in der Speyerer Roßmarktstraße verkauft, nascht sie auch selbst gerne. „Da besteht Suchtgefahr“, sagt sie. Ihre Lieblingssorten sind gesalzene Pistazie und Himbeerknallbrause. Vor allem Männer würden am liebsten die Sorte Schwarzwälder Kirsch essen.

Aber auch die Schokolade mit gebrannten Mandeln kann sich sehen lassen: Diese Leckerei mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil und gebrannten Mandeln wird im Schwarzwald in der Confiserie von Gmeiner von Hand hergestellt. Im Speyerer Laden, der im Juli dieses Jahres eröffnet hat, wird die Mandelschokolade als 45-Gramm-Riegel für 2,90 Euro pro Stück verkauft. Die anderen Sorten gibt es auch als größere Tafeln oder verpackt als Bruchschokolade.

Der Geschmack der gebrannten Mandeln kitzelt das herbe Aroma der Zartbitterschokolade ein wenig, meint Wagner. Gemeinsam bildeten sie einen wohlig schmeckenden Riegel, der perfekt sei für die kleine Sünde zwischendurch.