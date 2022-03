Bernhard Linvers ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war von 1970 bis 2007 Pfarrer der damaligen Pfarrei St. Hedwig in Speyer-West und bis zuletzt einer der bekanntesten und beliebtesten katholischen Geistlichen der Stadt.

Linvers war Vorreiter in vielen Dingen. Seine Kirche war stets modern, kompromisslos den Menschen zugewandt, offen für alle. Dafür steht auch die Bauweise von St. Hedwig, auf die er persönlich Einfluss nahm. Linvers mischte sich ein, wenn er soziale Ungerechtigkeiten wahrnahm, und engagierte sich vielseitig in Speyer. Sein Einsatz im Kampf um die Arbeitplätze bei den heutigen Flugzeugwerken ist unvergessen. Auch im Ruhestand war er noch als Seelsorger aktiv. Zuletzt lebte er nach gesundheitlichen Problemen im Pflegeheim St. Martha. Dort sei er am Sonntag friedlich eingeschlafen, teilte Pastoralreferent Markus Lamm mit.