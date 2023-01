Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Sonntagmorgen gegen 4.55 Uhr für Ärger in der Speyerer Innenstadt gesorgt hat. Er habe zunächst in der Kutschergasse eine 29-jährige Frau belästigt. Als dieser zwei Männer im Alter von 48 und 51 Jahren zu Hilfe geeilt seien, habe der Unbekannte mehrfach auf beide eingeschlagen, berichten die Beamten, die den Fall als Körperverletzung werten. Schlimme Blessuren hätten die Männer jedoch nicht davongetragen. Damit nicht genug, habe der Unbekannte sie auch noch mit dem Tod bedroht, bevor er geflüchtet sei. Bei einer Nahbereichsfahndung sei der Mann nicht mehr angetroffen worden, weshalb die Polizeiinspektion nun weitere Zeugen sucht. Sie ist erreichbar unter Telefon 06232 1370 oder per Mail unter der Adresse pispeyer@polizei.rlp.de.