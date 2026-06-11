Das Verbandsgemeindestadion in Dudenhofen soll nach Fußball-Nationalspielerin Jule Brand benannt werden. Über diesen Vorschlag soll der Verbandsgemeinderat Römerberg-Dudenhofen in seiner Sitzung am Montag, 15. Juni, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Dudenhofen abstimmen. Mit der Namensgebung werde das Ziel verfolgt „die sportliche und gesellschaftliche Bedeutung von Frauen im Leistungssport sichtbar zu machen und dauerhaft zu würdigen“, heißt es in der Begründung. „Darüber hinaus dient das Projekt der Imagepflege der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sowie der Stärkung der lokalen Identität.“ Jule Brand ist in Dudenhofen aufgewachsen und hat in der Jugend beim FV Dudenhofen beziehungsweise der JSG Ganerb gespielt. Nach Stationen bei der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg steht die Offensivspielerin mittlerweile bei Olympique Lyon unter Vertrag. Für die A-Nationalmannschaft hat die 23-Jährige bereits 75 Spiele absolviert. Sie war in ihrer jungen Karriere unter anderem bereits U17-Europameisterin, Vizeeuropameisterin, Olympia-Bronzemedaillengewinnerin, DFB-Pokalsiegerin und französische Meisterin.