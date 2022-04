Sechs „Treffer“ hat die Polizei nach eigener Mitteilung am Dienstag und Mittwoch bei mehreren Verkehrskontrollen im Stadtgebiet gelandet.

Amphetamin-, Opiat- und Metamphetamin-Konsum wirft die Polizei einem 30-jährigen Kleinbus-Fahrer vor, der am Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Wormser Landstraße gestoppt worden war. Er habe nicht weiterfahren dürfen und wegen seines Wohnsitzes im Ausland 550 Euro Sicherheitsleistung abgeben müssen. „Dies erboste den Fahrer so sehr, dass er seine Bankkarten in einen Mülleimer warf“, berichten die Beamten. Bei dieser Kontrolle seien 19 weitere Fahrzeuge überprüft und ein 49-Jähriger mit 1,1 Promille am Steuer sowie drei schadhafte Wagen aufgefallen.

Drogenverdacht vermeldet die Polizei auch gegen einen 24-jährigen Autofahrer ohne Sicherheitsgurt, den sie tags zuvor um 10.30 Uhr in der Auestraße kontrolliert hatte. Er habe bei einem Urintest betrügen wollen, indem er in den Becher spuckte. Gesucht wird ein Jugendlicher, der um 16.05 Uhr in der Wormser Straße eine Piaggio Sfera 50 ohne Versicherungsschutz fuhr. Er habe diese zurückgelassen und sei geflüchtet. Zudem wurde eine 29-Jährige angezeigt, die um 16.30 Uhr in der Wormser Landstraße unversichert E-Roller fuhr.