Der Genuss von Cannabis könnte für einen 21-Jährigen unangenehme Folgen haben. Denn er ist am Donnerstagmittag einer Polizeistreife aufgefallen, als er in der Landwehrstraße auf einem E-Scooter unterwegs war, der keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte. Zugleich stellten die Beamten fest, dass der junge Mann bei seiner Fahrt „unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“ stand, wie sie berichten. Der 21-Jährige räumte demnach ein, am Vorabend gekifft zu haben. Zudem zeigte er laut Polizei „drogenbedingte Auffallerscheinungen“, weshalb ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.