Ein einerseits bezeichnenderweise närrisches, andererseits aber auch seltenes Altersjubiläum kann er am Sonntag feiern: Werner Hill. 99 Jahre wird der ehemalige Erzfasnachter und Vollblutjournalist alt. Und er will darüber eigentlich kein großes Aufhebens machen: ,,Schreib’ net soviel, ich will eigentlich nur, dass die Leut’ wissen, dass ich noch leb’.“

Denn aus dem Speyerer Stadtbild ist der einst so umtriebige Werner Hill umständehalber verschwunden. Seit einem Jahr wohnt er im Marthaheim, nachdem ihm mehrere Stürze einen selbstständigen Verbleib im eigenen Haus unmöglich machten. Seit einem Oberschenkelhalsbruch kann er kleine Ausflüge in die Stadt nur noch in Begleitung und im Rollstuhl unternehmen. Aber er will sich nicht beklagen. Im Marthaheim der Caritas, dem er seit dem Umzug seiner Frau, die dort 2009 verstarb, sehr verbunden ist, fühlt er sich gut aufgehoben. Andererseits: ,,Es ist halt nicht zu Hause.“ Vor allem sein geliebter Garten fehlt ihm, sagt Hill. Aber so ginge es anderen Heimbewohnern halt auch.

Jahrelang bis zur Corona-Zäsur hatte er sich bei den Messen in St. Martha als Lektor betätigt und die Heim-Hauszeitung „Spätlese“ professionell redaktionell gestaltet. So gut, dass sein Konzept andernorts übernommen wurde. Dann wurde das Heft eingestellt – aus Kostengründen.

Geschätzte Schreibarbeit

Besuche von Familienangehörigen und Freunden lockern den Alltag auf. Seine geistige Frische hat sich Werner Hill erhalten, sein Interesse an seiner Heimatstadt auch. Aber die geschätzte Schreibarbeit am Computer hat der Senior einschränken müssen: Die Finger wollen nicht mehr so recht. Doch der große Bildschirm ermöglicht ihm noch die tägliche Lektüre der RHEINPFALZ, für die er bis vor einigen Jahren selbst Beiträge verfasste.

Das nationale und internationale Geschehen verfolgt Hill akribisch am Fernseher. Weit mehr als früher. Zum Geburtstag startet sein geliebter 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison der Zweiten Fußball-Bundesliga. Und überhaupt: ,,Ich hab’ noch nie soviel Olympia geguckt wie jetzt!“

Zur Person: Werner Hill

Geburt 1925 in Kaiserslautern, Abitur in Neustadt, Studium in Mainz, 1952 bis 1964 Redakteur bei der RHEINPFALZ in Speyer, 1970 bis 1980 Chefredakteur der Speyerer „Tagespost“, danach zehn Jahre Leiter des DPA-Büros Mannheim, Stadtrat der Speyerer Wählergruppe, dritter Vorsitzender des deutschen und Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Journalistenverbandes, Sprecher des deutschen Presserates, 30 Jahre Präsident der Speyerer Karnevalgesellschaft, Pressereferent und Archivar der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, Träger des Bundesverdienstkreuz am Band und der Ehrennadel der Stadt.