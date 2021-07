Auffällig groß ist inzwischen der Pilz am Stamm des Blauglockenbaums vor dem Gymnasium am Kaiserdom geworden. Der Baum ist als „geschützter Landschaftsbestandteil“ ausgewiesen und prägt das Erscheinungsbild der Schulanlage in der Großen Pfaffengasse. Auf dem Baum liege ein besonderes Augenmerk ihrer Gärtner, betont die Stadtverwaltung auf Anfrage. Aber: „Wie lange der Baum noch gehalten werden kann, können wir derzeit nicht abschätzen. Das wird sich bei den regelmäßig stattfindenden Baumkontrollen zeigen.“

Experte Volker Claus von der Stadtgärtnerei berichtet, dass der Blauglockenbaum 1981 im geschätzten Alter von 30 Jahren unter Schutz gestellt worden sei. Der Pilz am Stammfuß sei ein wulstiger Lackporling. Claus: „Der erste Fruchtkörper ist vor zwei Jahren erschienen. Der wulstige Lackporling ist ein Schwäche-Parasit, der Weißfäule verursacht. Im Endstadium fällt der Baum um.“ Die Stadt versuche das möglichst lange zu verhindern, indem sie die Krone verkleinert. Solche Schnitte, um die Windangriffsfläche zu reduzieren, seien eine realistische unter den insgesamt wenig aussichtsreichen Gegenmaßnahmen. Zudem sei der Baum für eine Bohrwiderstandsmessung vorgesehen.