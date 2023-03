Die Stadt Speyer ist dem kommunalen Klimapakt des Landes Rheinland-Pfalz beigetreten. Das berichtete Stadt-Pressesprecherin Annika Siebert in einer Mitteilung am Mittwoch. Beschlossen worden sei der Schritt schon Ende Februar im Stadtrat, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) habe nun die Beitrittserklärung unterzeichnet. Damit erkläre die Stadt, die Themen Klimaschutz und Klimawandelfolgenanpassung weiter umzusetzen und so zum Erreichen der Landesklimaschutzziele beizutragen. Am 30. März werde im Sonderstadtrat Klimaschutz eine neu entwickelte Klima-Strategie vorgestellt.