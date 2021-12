Der Wochenmarkt wird laut Stadtverwaltung am 24. und 31. Dezember verlegt. Es handelt sich dabei um Freitage, an denen der Verkauf frischer Lebensmittel eigentlich am Berliner Platz angesiedelt ist. Wegen der folgenden Feiertage werde diesmal aber in Absprache mit den Anbietern ausnahmsweise am Festplatz verkauft. Die Samstagsmärkte am 25. Dezember und 1. Januar entfallen.