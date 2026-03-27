Unbekannte haben am Donnerstagmorgen in der Draisstraße mehrere Gegenstände in einen weißen Kleinbus geladen. Im Anschluss wendete der Fahrer kurz vor 11 Uhr den Kleinbus und beschädigte dabei eine Parkplatzsperre. Wie die Polizei meldet, flüchteten die Unbekannten daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihnen verursachten Schaden zu kümmern. Angaben zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Insassen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei in Speyer zu melden.