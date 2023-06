Bei einem Spaziergang locker miteinander ins Gespräch kommen über Gott und die Welt – das können Senioren in der Innenstadt ab Donnerstag, 29. Juni. Ab diesem Termin bieten Heidi Gangkofner, Gemeindeschwester Plus, und Doris Schmitz, Ehrenamtliche des Seniorenbüros, wöchentlich einen „Plauderspaziergang“ für Ältere an. Im Anschluss können sich die Teilnehmer in einem Café oder im Seniorenbüro bei Kaffee und Tee weiter austauschen, teilt die Stadtverwaltung mit. Treffpunkt der etwa einstündigen Spaziergänge ist um 8.30 Uhr im Seniorenbüro, Maulbronner Hof 1a. Telefonische Anmeldung montags bis donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr unter Telefon 06232 142661.