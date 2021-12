Auf einmal geht es ganz schnell: Anfang Dezember war ein Abrissbagger der Grünstadter Firma Grathwohl mit 27 Meter Armlänge in Speyer stationiert worden, jetzt hat er drei Stockwerke des früheren Bistumshauses St. Joseph („Seppelskasten“) an der Oberen Langgasse abgerissen.

„Diese Woche wird noch ein Großteil des Gebäudes fallen“, sagt Christian Rohatyn, Geschäftsführer des Gemeinnützigen Siedlungswerks (GSW) des Bistums. Der Abriss laufe bislang nach Plan und solle Mitte Januar abgeschlossen werden. Die beauftragte Firma mache nach Weihnachten eine Woche Betriebsferien, dann gehe es weiter.

Das GSW richtet im Seppelskasten, der seit seiner Nutzung als Caritas-Zentrale mehrere Jahre leerstand, mehr als 30 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten ein. Der Gebäudeteil entlang der Bahnhofstraße wird dafür renoviert, der Trakt an der Oberen Langgasse wird abgerissen und durch einen Neubau in ähnlicher Optik ersetzt, weil er in schlechtem Zustand gewesen sei.