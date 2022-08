Die Mitglieder der Salier-Gesellschaft Speyer laden die Öffentlichkeit am Samstag, 6. August, 17 Uhr, zur Feier des Privilegienfestes in dem Dom ein. Angekündigt sind eine Lichtermesse an den Saliergräbern in der Domkrypta mit einem Lichtritus und danach eine Feier am Volksaltar, die Generalvikar Markus Magin zelebriert. Nach dem Gottesdienst werden mit der Bitte um eine Spende gesegnete „Pax-Christi-Brote“ für die Gottesdienstbesucher bereitgehalten. „Der Spendenerlös geht in diesem Jahr an die Speyerer Tafel“, kündigt die Salier-Gesellschaft an. Für die musikalische Gestaltung im Dom zeichnen der Kirchenchor St. Cäcilia Hanhofen und Organist Adrian Brecht verantwortlich.

Anlass für die besondere Messe ist, dass am 7. August 1111, genau fünf Jahre nach seinem Tod, der Leichnam Kaiser Heinrichs IV. von der Afrakapelle an die Saliergrabstätte in der Domkrypta überführt wurde. Aus diesem Anlass gewährte Kaiser Heinrich V., Sohn des Verstorbenen, den Bewohnern der Stadt Speyer umfangreiche Privilegien und verringerte die drückenden Abgabenlasten. Als Gegenleistung forderte er die Speyerer auf, alljährlich am Todestag seines Vaters mit Kerzen in den Händen in die Kathedrale zu kommen und dort ein Seelengedenken abzuhalten. Die Salier-Gesellschaft hat diese Tradition im Jahr 1992 mit Unterstützung des Domkapitels wieder aufleben lassen und feiert die Privilegien nun zum 31. Mal in ununterbrochener Folge.