Unfallflucht begannen hat nach Angaben der Polizei ein 55-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag. Der Mann hat demnach versucht, mit seinem Fahrzeug in eine Parklücke im Fliederweg zu gelangen. Dabei touchierte er jedoch das danebenstehende Auto. Anschließend setzte der 55-Jährige zurück, suchte sich eine neue Parklücke und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte das Parkmanöver beobachtet und informierte den Halter des beschädigten Autos. Als die Polizei den Unfall aufnahm, kam der Verursacher zurück „und wurde als Beschuldigter einer Unfallflucht belehrt“, so die Polizei. Der Mann habe um Entschuldigung gebeten. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass Fahrerflucht eine Straftat darstellt.