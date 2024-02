Gut, dass der Parkpreis-Schock das Thema Parkraumbewirtschaftung wieder auf die Agenda gebracht hat.

Prognose: Das kostenlose Kurzzeitparken zumindest am Festplatz wird kommen und den Ärger etwa in der Geschäftswelt über die deutliche Erhöhung der Tarife abmildern. Generell zurückgenommen wird die Sache nicht mehr. Die Gebühren für Anwohner-Parkausweise, die mit 30,70 Euro pro Jahr sehr günstig sind, wird vor den Kommunalwahlen wohl keine Fraktion in Frage stellen. So bleibt das Thema Parken in Speyer eines, bei dem noch Handlungsbedarf besteht. Es gibt Unzufriedenheit wegen fehlender und teurer Parkplätze, es gibt aber auch Träume von Quartiersgaragen und einer Verkehrswende generell. Dafür müssen Taten folgen. Die deutliche Verdichtung des Busverkehrs Ende 2023 allein reicht nicht aus.