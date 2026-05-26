Sein Engagement gilt nicht mehr dem Tore schießen, sondern etwas viel Wichtigerem. Martin Albert will sogar umsatteln. Was ihn rührt und welche Pläne er schmiedet.

Der Film „Wir sind Champions“ hat Martin Albert vom FV Berghausen inspiriert. Daraus entstanden ist eine Gruppe, die voller Helden steckt. Albert spielt Fußball seit der Kindheit. „Das war mein Leben“, betont er. Die aktive Phase hat der mittlerweile 45-Jährige zwar beendet, doch sein Engagement auf dem Platz längst nicht.

Über den FV Dudenhofen und den TuS Mechtersheim, wo Albert in der Oberliga kickte, sowie einer kurzen Zwischenstation beim DJK SV Phönix Schifferstadt und beim FC Speyer 09 kam der Mittelstürmer zum FV –. „als spielender Co-Trainer“, wie Albert einlenkt. An der Seite von Rüdiger Schall leitete er Spieler an, übernahm später als Coach volle Verantwortung.

Albert engagiert

Das war Albert nicht genug, der jetzt allen den Zugang zum Sport ermöglicht. Die Tragikomödie „Wir sind Champions“ stachelte ihn an. In dieser geht es um einen Sozialarbeit leistenden Mann, der sich den „Los Amigos“ – einer Basketballmannschaft mit Menschen unterschiedlicher Behinderungen – annimmt und zum Erfolg führt.

Albert sprach beim FVB-Vorsitzenden Andreas Zimpelmann vor und bekam grünes Licht. Im Juli vergangenen Jahres traf sich die „Heldenbande“, wie die inklusive Fußballgruppe heißt, erstmals. „Es kamen fünf Kinder mit ihren Eltern. Seither kamen immer mehr dazu“, erzählt Albert. Inzwischen machen zwölf zwischen vier und 14 Jahren mit.

Flexibles Treffen

Die Beeinträchtigungen sind unterschiedlich, von der Epilepsie bis zu Glasknochen. „Wir spielen mit Softbällen“, nennt Albert einen Unterschied zum üblichen Fußballtraining. Sport, Spiel, Spaß – so lautet die Überschrift, die alles bestimmt. Nach dem Ablauf einer Stunde gefragt, legt der Initiator kein starres Programm vor.

„Das kann von einer Stunde kicken bis zu einer Stunde Geschichten erzählen sein“, macht er deutlich, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. „Die Gemeinschaft ist extrem wichtig, das Dazugehörigkeitsgefühl“, so der FVB-ler. Sätze wie „Du bist der allerbeste Trainer. Ich hab dich lieb“, rühren Albert.

Bei den BIS Baskets

Dann weiß er, dass er alles richtig macht. Die Arbeit mit der Heldenbande bestärkt ihn aktuell, sich beruflich nochmals zu verändern. Vom Autoverkäufer möchte er gerne in die soziale Arbeit gehen. Diese liegt ihm. Wie das Training läuft, ist auch tagesformabhängig, weiß er. „Ich bereite mich ein Stück weit vor, bin aber immer flexibel“, so Albert.

Diese Abwechslung gefällt auch ihm. Die BIS Baskets Speyer luden die Heldenbande schon ein. Mit der Jugendfeuerwehr befindet sich der Übungsleiter im Gespräch. Er plant ein Fotoshooting. „Außerdem möchte ich gerne ein größeres Familienfest machen“, kündigt Albert an. Die feste Konstante bei der Gruppe bleibt dabei das Training. Das findet immer mittwochs, 18 Uhr, auf dem FVB-Platz statt.