Einen Führungswechsel wird es voraussichtlich beim FDP-Kreisverband Speyer geben. Beim Kreisparteitag am Montag, 15. November, ab 19 Uhr (Wirtshaus am Dom), tritt Vorsitzender Thorsten Frank nach sechseinhalb Jahren nicht mehr für sein Amt an. Wie der 51-jährige Zahnarzt auf Anfrage mitteilte, fehle ihm derzeit aus persönlichen und beruflichen Gründen die Zeit für die Arbeit in erster Reihe. Er werde aber neben Bruno Brommer als Stellvertreter kandidieren und seine bisherige Stellvertreterin Bianca Hofmann (54) als neue Vorsitzende vorschlagen, so Frank. Besonders stolz sei er auf das Plus bei der Mitgliederzahl in seiner Amtszeit von rund 40 auf 57. Eine Neubesetzung stehe in der Versammlung auch beim Posten des Schatzmeisters mit Christoph Krammer als neuem Kandidaten an.