Am Mittwoch, 27. April, geht die Fußballschule im Sportpark des FC Speyer 09 in eine neue Runde. Kinder der Jahrgänge 2011 und 2012 nehmen dann für vier Monate einmal pro Woche an einem speziell für sie entwickelten Training teil. Dahinter steckt die Philosophie von Anpfiff ins Leben.

Neben Technik und vielen Spielformen kommen fußballspezifische Trainingsformen der Ballschule Heidelberg zum Einsatz. Die Teilnehmer legen das Abzeichen des Deutschen Fußball-Bundes ab. Kontakt, Anmeldeformular, Internet: www.anpfiffinsleben.de, E-Mail: fussballschule@ail-ev.de. Anmeldeschluss: Donnerstag, 31. März.