Die Viertelfinals beim Brezelfestturnier des FC Speyer 09 stehen fest. Am Samstag treffen ab 13 Uhr im 20-Minuten-Takt 1. FC Maschinenblock und Spargelgauchos, Round Table und Tecis Mannheim, Autoglanz Expert und Judosportverein, Alte Herren und AV Boxen aufeinander. Halbfinals und Endspiele schließen sich an.

AH Turnierfavorit

Als einzige zog die AH am Donnerstagabend mit weißer Weste von drei Siegen in die Runde der besten Acht ein. Sie stoppten sogar die Erfolgsserie der Spargelgauchos (1:0). Einen ersten Kratzer erlitt Maschinenblock beim 1:1 gegen den JSV. Am spannendsten ging es in Gruppe C zu. Tabellenführer Autoglanz und Schlusslicht Feuerwehrförderverein Sankt Florian trennten nur drei Zähler.

Ungeschlagen verließen die Pools noch Judosportverein, Tabler und Boxer.