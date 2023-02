Ein 54 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am späten Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Else-Krieg-Straße einen Pfosten touchiert. Am Lastwagen und am Pfosten entstanden Sachschaden. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Lkw-Fahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut den Beamten 0,58 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.