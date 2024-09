Ein unbekannter Fahrer hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters in der Auestraße ein dunkelgrün-metallic-farbenes Auto beschädigt. Der Fahrer kollidierte beim Ausparken mit dem Auto einer 52-Jährigen, das an der hinteren Tür auf der Fahrerseite beschädigt wurde. Wie die Polizei weiter mitteilt, floh der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In dem Auto sollen zwei kräftige Männer und ein junges Mädchen gesessen haben. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Telefon 06232 137-0, per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.