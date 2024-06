Einblicke in besondere Kulturen bietet eine Multivisionsschau, die die Speyerer Sektion des Deutschen Alpenvereins am Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, in Speyer anbietet. Sie heißt „Der Urwald ist die Spielwiese für Kinder“ und handelt von Westpapua. Referent ist Bertram Rueb aus Gengenbach.

Rueb ist nach Mitteilung des Alpenvereins auf Irian Jaya gereist. Im westlichen Teil dieser Insel, der zu Indonesien gehört, lebten Menschen wie in früheren Jahrhunderten. „Radio, Fernsehen, Internet, ja sogar Kleidung, wie wir sie kennen, ist bei den Ureinwohnern ein Fremdwort“, so die Ankündigung. Vorgestellt würden die Dörfer der Danis, Korowais und Asmats. Der Eintritt zu der öffentlichen Veranstaltung im Vereinsheim des Kanu-Clubs Speyer am Leinpfad 2 ist frei.