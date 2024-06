Weil sie von einem abbiegenden Auto erfasst worden war, ist eine 80-jährige Fahrradfahrerin am Samstagmorgen gestürzt und hat sich leicht am Bein verletzt. Wie die Polizei meldet, war eine 57-jährige Autofahrerin gegen 8.30 Uhr in der Paul-Egell-Straße in Richtung Rulandstraße unterwegs. Die Seniorin radelte in gleicher Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrradweg. Als die Autofahrerin nach rechts auf einen Parkplatz abbog, übersah sie die 80-Jährige und es kam zur Kollision.