Leicht verletzt wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 15.07 Uhr in der Landauer Straße. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 19-jähriger Autofahrer nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 57-Jährige stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf rund 3000 Euro schätzt.