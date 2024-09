Ins Krankenhaus eingeliefert wurde am Samstagabend ein 40-jähriger Schifferstadter, nachdem er auf dem Radweg nach Speyer gestürzt war. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 20.20 Uhr mit seinem Fahrrad an der L454 nach Speyer unterwegs. Vor ihm her fuhren zwei 16-Jährige nebeneinander her, einer davon auf dem Fahrrad, der zweite auf einem E-Scooter. Als der 40-Jährige die beiden überholte, touchierte er den linken Oberarm des E-Scooter-Fahrers, wodurch beide zu Fall kamen und sich dabei leicht verletzten. Weil die Polizei bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Mann feststellte und ein anschließender Atemalkoholtest positiv verlief, wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.