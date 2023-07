Die hauptamtliche städtische Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (63, Grüne) soll ab 1. August besser bezahlt werden. Die Entscheidung darüber trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 20. Juli, 17 Uhr, Stadtratssitzungssaal. Vorgeschlagen ist eine Höhergruppierung der Wahlbeamtin von Besoldungsgruppe A16 in B2. Sie wäre frühestens nach zwei Jahren im Amt möglich gewesen, also im März 2022. Damals hat Münch-Weinmann laut Stadt freiwillig verzichtet – und es Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) gleich getan, die ebenfalls erst rund ein Jahr nach dem erstmöglichen Zeitpunkt den Schritt vollzogen haben wollten – und jeweils breite Mehrheiten im Stadtrat dafür erhielten. Die Regeln zur Besoldung sind in einer Landesverordnung festgelegt und nach Größe der Kommunen gestaffelt. Für Münch-Weinmann würde die Höherstufung ein Sprung beim Grundgehalt von 7941 auf 8312 Euro bedeuten. Sie ist auf acht Jahre gewählt.