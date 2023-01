Am Kopf verletzt hat sich ein 73-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstag gegen 14.50 Uhr in der Bahnhofstraße. Wie die Polizei meldet, hatte ein 58-jähriger Autofahrer gegenüber des Bahnhofs am rechten Fahrbahnrand angehalten, um seinen 54-jährigen Beifahrer aussteigen zu lassen. Dieser öffnete die Fahrzeugtür, offenbar ohne auf den Verkehr auf dem angrenzenden Radweg zu achten. Er übersah daher den Senior, der auf seinem E-Bike unterwegs war. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierte mit der Beifahrertür, stürzte vom Rad und verletzte sich am Kopf, so dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.