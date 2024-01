Wegen Unfallflucht muss eine 60-jährige Autofahrerin mit einem Strafverfahren rechnen. Wie die Polizei meldet, hatte die Frau am Dienstag gegen 22.20 Uhr ein Verkehrszeichen in der Klipfelsau gerammt und sich danach unerlaubt vom Unfallort entfernt. Jedoch beobachteten zwei Zeugen das Geschehen und verständigten die Polizei, die die Fahrerin schließlich einer Verkehrskontrolle unterzog. Der Sachschaden am beschädigten Verkehrszeichen wird auf rund 400 Euro geschätzt.