Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Montag gegen 17.20 Uhr auf der Landauer Straße aus Speyer kommend in Fahrtrichtung Römerberg unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau beim Linksabbiegen auf die B39 in Fahrtrichtung Hockenheim mit einem von Römerberg kommenden Auto einer 33-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrzeugführerinnen klagten über Schmerzen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.