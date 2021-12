Mehrere Sonderimpfaktionen haben am Wochenende in Speyer zum Kampf gegen die Corona-Pandemie beigetragen. Nicht immer war die Resonanz so gut wie erhofft.

Im städtischen Impfzentrum in der Spitalgasse war am Samstag eher wenig los. Die Stadt warb deshalb tagsüber in einer Pressemitteilung nochmals um Interessenten. „Bis zum Ende des Tages um 17 Uhr konnten insgesamt 240 Personen geimpft werden – das ist durchaus zufriedenstellend“, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage.

Ein solches offenes Impfangebot werde es am 8. Januar im „Stift“ nochmals geben. Ab dem 19. Januar sei die Impfstelle in der Stadthalle angesiedelt. „Auch dort wird es ein offenes Impfangebot geben“, so Eschenbach. Der Termin stehe aber noch nicht fest.

Arzt war für mehr gerüstet

Ab Januar bietet auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) von Dr. Gerald Haupt wieder Impfungen an, das am Samstag und Sonntag mit großem Aufwand ein „Adventsimpfen“ organisiert hatte. 850 Personen seien dabei immunisiert worden, was die Anzahl der Corona-Impfungen im MVZ insgesamt auf 22.468 angehoben habe, so Haupt. „Wir hätten aber weitaus mehr impfen können“, sagt er mit Bezug auf das Wochenende. Er erwartet, dass das Interesse mit einer Ausbreitung der Omikron-Variante des Virus wieder steigt.

Beim Zimmertheater Speyer gab es am Samstag eine Booster-Impfaktion. Dr. Birgitta Seidemann, Ludwigshafener Allgemeinmedizinerin und Fördermitglied des Zimmertheaters, hat die Covid-Impfung von mehr als 180 Speyerern aufgefrischt. Gemeinsam mit zwei ihrer Mitarbeiterinnen hat die Ärztin das Vakzin Moderna innerhalb von viereinhalb Stunden in die Oberarme injiziert. „Ihr Honorar pro Impfung hat sie dem Zimmertheater zu 100 Prozent gespendet“, berichtet Theaterleiter Timo Effler. Eine Wiederholung der „kulturellen Boosterimpfung“ in der Heiliggeistkirche sei nicht ausgeschlossen.