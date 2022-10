Der Schaufensterwettbewerb zur neuen Landesausstellung im Historischen Museum endet mit der Preisübergabe an die Sieger. Zwei Geschäfte in der Maximilianstraße und eines in der Roßmarktstraße landen auf dem Podest.

Von Christian Berger

Die Gewinner des Schaufensterwettbewerbs, der begleitend zum Auftakt der Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie“ im Historischen Museum der Pfalz gelaufen ist, stehen fest. Eine dreiköpfige Jury mit der Pressesprecherin der Stadt Speyer, Lisa Eschenbach, der Leiterin der Kostümabteilung des Theaters und Orchesters Heidelberg, Katharina Kromminga, und dem Direktor des Historischen Museums der Pfalz, Alexander Schubert, hat unter den 25 teilnehmenden Einzelhändlern die Sieger bestimmt.

Den ersten Platz in dem Gestaltungswettbewerb belegt „JH Versicherungen“ in der Roßmarktstraße, wie es in einer Mitteilung des Historischen Museums heißt. Der Versicherungsmakler Jonas Hoffmann hat neben einer Urkunde und einem Blumenstrauß als Preis auch einen Gutschein für eine kostenfreie Führung durch die Habsburger-Ausstellung für sein gesamtes Team erhalten. „Dieses stimmige und atmosphärische Schaufenster hat uns besonders überrascht. Die kreative Leistung ist herausragend, zumal die Dekoration nicht aus dem eigenen Sortiment heraus entwickelt werden konnte“, erklärt Katharina Kromminga.

Mit viel Humor: Aus Holzschwert wird Brotmesser

Das Haushaltswarengeschäft „Christmann“ belegt den zweiten Platz. „Das Schaufenster wirkt wie ein künstlerisches Stillleben. Die Integration des zur Verfügung gestellten Holzschwerts als Brotmesser zeigt, dass ,Christmann’ die Gestaltung mit Humor angepackt hat“, begründet Lisa Eschenbach die vordere Platzierung. „Sie haben es geschafft, mit einem modernen Sortiment ein mittelalterliches Flair zu erzeugen“, ergänzt Schubert. Das Geschäft in der Maximilianstraße erhielt einen 100-Euro-Gutschein für die Fleischboutique in Speyer, die zur Landesausstellung zwei „HabsBURGER“ konzipiert hat, sowie ein Paket mit drei Sondereditionen des Winzervereins Deidesheim zur Ausstellung.

Über den dritten Preis, einen 50-Euro-Gutschein für die Fleischboutique und ebenfalls ein Winzerpaket, hat man sich bei „Brillenhammer“, ebenfalls in der Maximilianstraße, gefreut. Am Schaufenster von „Brillenhammer“ beeindruckte die Jury vor allem die Gesamtkomposition. Die Dekoration wirke klar, edel und strukturiert. Jene Elemente, die thematisch weniger passten, seien geschickt eingebunden worden.

Der Jury sei es wichtig, noch zwei weitere Teilnehmer lobend hervorzuheben, namentlich das Antiquitätengeschäft Wittmer im Industriehof und das Einrichtungshaus „Axel Walther Wohnen“ in der Gilgenstraße. „Am Schaufenster von ,Antiquitäten Wittmer’ beeindruckte uns die Vielfältigkeit, die Ansprache verschiedener Zielgruppen und die szenische Ausarbeitung“, teilt Kromminga mit. „Und ,Axel Walther Wohnen’ hat durch die Zusammenarbeit mit der Kita St. Joseph eine besonders liebenswerte Gestaltung umgesetzt“, lobt Schubert.

Ausstellung läuft noch bis Mitte April

Die Landesausstellung „Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie“ ist noch bis zum 16. April 2023 zu sehen. In den Herbstferien in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen ist das Museum auch montags von 10 bis 18 Uhr offen.

Im Netz

Zur Ausstellung: www.habsburger-ausstellung.de; Weitere Informationen zum Museum wie Öffnungszeiten und Eintrittspreise unter www.museum.speyer.de