Speyer leuchtet ab 22 Uhr nicht mehr wie gewohnt. Laut Thomas Armbrust, Sprecher der Ortsgruppe Speyer im regionalen Handelsverband, gibt es eine Empfehlung an die Geschäftsinhaber, über die seit 1. September geltende Energieeinsparverordnung hinauszugehen.

Seit Donnerstag habe er selbst ab 22 Uhr nur noch Notbeleuchtung im Schaufenster seines Modehauses Charlott am Altpörtel, sagt Thomas Armbrust. Von der neuen Bundesverordnung mit Regeln für die Zeit von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages seien Schaufenster zwar anders als Außenbeleuchtung und Werbetafeln an Geschäften nicht betroffen. „Dennoch empfehlen wir allen Kollegen, die Schaufenster-Beleuchtung im fraglichen Zeitraum auf das notwendige Minimum zu reduzieren“, so der Handelsfunktionär.

Die Speyerer Inhaber hätten sich überwiegend dieser Praxis angeschlossen. Sie hofften auf Verständnis ihrer Kunden. Er habe bislang keine negativen Reaktionen erhalten, so Armbrust. Bei den Kosten schlage die verminderte Beleuchtung nicht groß ins Gewicht, weil er wie viele andere auf sparsame LED-Technik setze, sagt Armbrust. Dennoch wolle der Handel einen Beitrag zur Linderung der Probleme auf dem Energiemarkt leisten. „Heftige Mehrkosten“ erwarte er vor allem beim Heizen im Winter, so der Modehändler. Wenn es für seine Mitarbeiterinnen vertretbar sei, werde er deshalb die Innentemperatur um zwei Grad absenken.