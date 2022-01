Ein 37-jähriger Speyerer ist in der Nacht auf Sonntag als mutmaßlicher Drogenhändler in Untersuchungshaft genommen worden. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilen, waren Beamte gegen 23.40 Uhr zu einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus in Speyer-Süd gerufen worden. Aus der Wohnung seien zuvor auch Hilferufe gekommen. Die Polizeikräfte hätten die Wohnungstür gewaltsam öffnen müssen. Ihr Bericht: „Der 37-jährige Bewohner stand deutlich unter Drogeneinfluss und war in einem wahnhaften Zustand.“

In der Wohnung habe es stark nach Cannabis gerochen. Bei ihrer Durchsuchung hätten die Beamten circa 3600 Gramm Amphetamin, circa 120 Gramm Marihuana, circa 40 Gramm Haschisch und circa 150 Ecstasy-Pillen gefunden. Sie hätten diese ebenso sichergestellt wie einen „zugriffsbereiten“ Baseballschläger. Der 37-Jährige sei aufgrund seines Zustands in ein Krankenhaus gebracht und dort noch dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe U-Haft angeordnet wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen unter Mitführung einer Waffe. Er gehe von Fluchtgefahr des Mannes mit deutscher Staatsangehörigkeit, aber Geburtsort im Ausland aus, so Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Ströber.

Der Mann werde nun in der Klinik bewacht und dann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wie und wo er mit Drogen gehandelt habe, sei noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Allein die Größe des Drogenfundes sei jedoch ein Anzeichen dafür, dass es sich nicht um Eigenbedarf gehandelt haben könne.