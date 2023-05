Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr Verkehr, immer dichter bevölkert – was macht das mit der Speyerer Luft? Das Landesamt für Umwelt (LfU) ermittelt dies mit einer Luftmessstation in der Domstadt. Ende 2013 wurde sie vom St.-Guido-Stifts-Platz an den Meisenweg nach Speyer-Nord verlegt. Es ist ein besonderer Standort mit Auffälligkeiten in einer Messkategorie.

Der St.-Guido-Stifts-Platz liegt mitten in der Stadt – wie viele andere Standorte von Messstationen in Rheinland-Pfalz, die das LfU in seinem „Zimen“-Netz zusammengefasst hat. 2003