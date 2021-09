Hoch her ging es am Dienstag in einem Supermarkt in der Dudenhofer Straße, als dort laut Polizei ein 39-Jähriger mit mehr als zwei Promille Atemalkohol ausrastete. Im Kassenbereich schob er zunächst einen Einkaufwagen gegen einen 23-Jährigen und warf eine Wasserflasche nach ihm. Der junge Mann wich der Flasche aus und zog ein Einhandmesser aus der Tasche. Ein 16-Jähriger wollte schlichten, woraufhin ihm der 39-Jährige mehrfach ins Gesicht und eine Glasflasche auf seinen Kopf schlug. Der 16-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Dem 39-Jährige wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Das Messer des 23-Jährigen aus Speyer wurde sichergestellt. Er muss sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.