Zwei in Speyer gestartete Fluggeräte sind im Luftraum über Hockenheim zusammengestoßen. Anders als bei einem tödlichen Unfall vor zwei Wochen war der Ausgang glimpflich.

Als am Sonntagnachmittag Alarm ausgelöst wurde, wurden Erinnerungen wach an den Absturz eines Ultraleichtflugzeugs südlich von Speyer am 28. April, bei dem der Pilot (68) ums Leben gekommen war. Diesmal blieben die Insassen eines Motorseglers – der 63-jährige Pilot und sein 20-jähriger Fluggast – sowie der 30-jährige Pilot eines Motorflugzeugs unverletzt. Beide waren am Flugplatz Speyer gestartet, wie dessen Betriebsleiter Patrick Drechsel bestätigt. Kurz nach 16 Uhr kam es laut Polizei im Luftraum über Hockenheim in rund 800 Meter Höhe zu einer leichten Kollision zwischen den beiden Luftfahrzeugen.

Dabei seien an dem Motorsegler der Propeller und eine Tragfläche in Mitleidenschaft gezogen worden. „An dem Motorflugzeug wurden eine Tragfläche und das Heckleitwerk leicht beschädigt.“ Ein Polizeisprecher beziffert den Sachschaden auf 50.000 Euro. Beide Piloten hätten danach noch sicher landen können: das Motorflugzeug in Speyer, der Motorsegler auf dem Flugplatz Hockenheim. Zu den Ursachen gebe es noch keine Hinweise, so ein Polizeisprecher. Das Kriminalkommissariat Mannheim und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Ursache unbekannt

Zum Unfallzeitpunkt habe gutes Wetter mit guter Sicht geherrscht, so der Sprecher. Die Schäden an den Luftfahrzeugen seien nicht unerheblich: „Das hätte auch anders ausgehen können.“ Der Flugplatz Speyer betont, nach Bekanntwerden des Unfalls Hilfen bereitgestellt zu haben. Den Betroffenen sei auch ärztliche und seelsorgliche Betreuung angeboten, aber nicht benötigt worden. Betriebsleiter Drechsel erklärt, im betroffenen Bereich des Luftraums gelte das „See and Avoid“-Prinzip („Sehen und ausweichen“). Die genauen Flugrouten müssten nun über Radaraufzeichnungen ausgewertet werden. Der Motorsegler habe nach seinem Rundflug in Speyer wieder landen wollen. Das Motorflugzeug sei mit unbekanntem Ziel zu einem Privatflug gestartet.