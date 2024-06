In Zeiten, in denen viele kleine Elektrogeschäfte aufgeben, geht in Speyer die Firma EP:Seidel einen anderen Weg. Sie strebt weiteres Wachstum an und setzt dabei auch auf eine Steilvorlage von der Europäischen Union.

„Recht auf Reparatur“ heißt die Zauberformel. Das EU-Parlament hat vor wenigen Wochen beschlossen, dass Verbraucher in Zukunft einen Anspruch auf Reparatur defekter Elektrogeräte haben sollen.