„Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ lautete das Motto einer Kontrollwoche, an der sich die Polizeiinspektion Speyer vom 6. bis 12. Dezember beteiligte. Ihre Bilanz: Von 78 kontrollierten Fahrern hätten vier mit zuviel Alkohol ihre Fahrzeuge gelenkt, und zwölf hätten unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel gestanden. Ihnen drohe jetzt der Entzug der Fahrerlaubnis. Die Alkohol-Fälle wurden mit 0,98 Promille (ein 35-Jähriger nachmittags in der Wormser Landstraße), 1,52 Promille (ein 17-Jähriger nachts auf einem E-Scooter in der Bahnhofstraße), 0,47 Promille (ein 37-Jähriger nachmittags in der Wormser Landstraße) und 0,2 Promille vormittags in der Fritz-Ober-Straße gemessen. Im letztgenannten Fall eines 57-jährigen Speyerer seien jedoch auch noch Cannabis, Amphetamine sowie Opiate im Urin nachgewiesen worden. In den anderen Drogenfällen waren ebenfalls Cannabis, Aufputschmittel sowie Kokain im Spiel, heißt es.