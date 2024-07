Ab sofort können Kleingruppen den Dom auf neue Weise erkunden: City&Quest Kaiserdom bietet die Möglichkeit, Rätsel im Dom und drumherum zu lösen. Jedes Team benötigt dafür eine Tasche mit einer Anleitung und verschiedenen Hilfsmitteln. Gruppen bis zu sechs Personen sind rund zwei Stunden beschäftigt, bis alle Stationen entdeckt und alle Aufgaben gemeistert sind. Dabei sind kluges Kombinieren, Kooperation und Kreativität gefragt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab neun Jahren und Erwachsene. Entstanden ist die Rallye des Dom-Besuchermanagements in Kooperation mit der City&Quest-Entwicklerin Nadja Pentzlin. Los geht die Rallye an der Dom-Info. Von da führt die etwa einen Kilometer lange Strecke zu zwölf Stationen. Bei jedem Stopp gibt es Spuren zu entdecken und Aufgaben zu lösen. Erhältlich ist die City&Quest-Tasche in der Dom-Info. Das darin enthaltene Rüstzeug wird zum Lösen der Rätsel benötigt. Der Preis pro Tasche für ein Team beträgt 49 Euro. Dazu ist ein Pfand (50 Euro in bar) erforderlich. Kontakt per Telefon (0176 38003103) oder E-Mail (info@cityquest-tour.de). Wer vorab reservieren möchte, kann dies über die Website tun: https://cityquest-tour.de/cityquest-kaiserdom.