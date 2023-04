Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem „kleinen Grillfest“ endet am heutigen Donnerstag heute eine große Unternehmerkarriere in Speyer. Klaus Ziehl, Geschäftsführer der Tiropatrans Nutzfahrzeug Vertrieb und Service GmbH in der Industriestraße, feiert in seinen Ruhestand hinein. Er tut das gezwungenermaßen.

Klaus Ziehl hat keine Wahl. Familie, Mitarbeiter sowie Freunde richten das Fest aus und überraschen den Chef damit. Am 30. September, seinem 65. Geburtstag, ist für Ziehl