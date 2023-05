Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mittlerweile 61 Teams sind in Speyer bei der „Stadtradeln-Aktion“ unterwegs. Diese läuft seit 4. September für 21 Tage, will Klimaschutz und Gesundheit fördern. Wir stellen einige der größten Teams vor: Was sind ihre Ziele? Was motiviert sie? Heute: Ute Bahrs, Kapitänin der Speyerer „LBZ on Tour“, ein Team des Landesbibliothekszentrums.

Ute Bahrs wirbt gerne für das Stadtradeln und für das Radeln im Allgemeinen. „Es ist natürlich schön, wenn Sie in meinem Team mitradeln, aber Sie