Zwei städtische Kitas sollen im Kindergartenjahr 2025/26 zu einer einzigen mit neugebautem Standort am Russenweiher werden. Dieser Vorschlag ist am Donnerstagabend abgesegnet worden. Die Versorgung mit Kita-Plätzen in Speyer sei gut, unterstreicht die Stadt, der ein Umstand in die Karten spielt.

„Manche Runden muss man öfter drehen“, erklärte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) zu den geplanten Rotationen in der Kita-Landschaft. Ihren ursprünglichen Plan der Umsiedlung