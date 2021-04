„Stadtgrün Speyer – Eine Stadt auf Kriegsfuß mit den Folgen des Klimawandels“. Diese Überschrift ist nicht von der RHEINPFALZ, sondern vom Grünen-Kreisverband Speyer. Sie steht über dessen Pressemitteilung und liest sich wie ein Tritt ans Schienbein der grünen Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann, um im Bild zu bleiben. Was steckt dahinter?

Wenn bis 2019 die grüne Stadtratsfraktion zu Pressegesprächen lud, sprach nicht wie bei anderen Fraktionen die oder der Vorsitzende, sondern dann sprachen alle sechs Mitglieder. Das kann man als Indiz dafür sehen, dass die Meinungsvielfalt in dieser Partei stärker gepflegt wird als in anderen. Seither ist die Fraktion auf neun Mitglieder angewachsen. Pressegespräche gab es in dieser Phase nicht, aber viele Pressemitteilungen. Unter die aktuelle hat der Kreisverband den Namen des Verfassers geschrieben: Volker Ziesling. Den Wald-Experten in Diensten des Landes hat die damalige Fraktionsvorsitzende Irmgard Münch-Weinmann in die Kommunalpolitik geholt. Er sitzt jetzt für die Partei im Umweltausschuss, Münch-Weinmann sitzt jetzt im Rathaus.

Die neuste Sitzungsvorlage für den Umweltausschuss habe ihn zu der Mitteilung veranlasst, teilt Ziesling mit. Sie handelt von den Baumarten, die in Speyer 2021 gefällt und jenen, die neugepflanzt werden sollen – was in der Summe nicht auf Zieslings Wohlgefallen stößt. Er wirft der Stadt unter anderem „gravierende Mängel in der Behandlung des Stadtwaldes“ vor – und das obwohl sie 2019 den „Klimanotstand“ ausgerufen habe. Sei wohl doch nur „großspuriges Klimanotstandsgetöse“ gewesen, schließt der Grüne und lässt noch ein paar deutliche Formulierungen folgen: „Die Stadtgärtner pfeifen auf Artenschutz und Biodiversität.“ Oder: „Die Stadt Speyer verharrt, trotz ihrer Leuchtturmsymbolik, bei Maßnahmen, die aus dem Gestern stammen.“ Das alles sei eine „Farce“ und die Stadt kein bisschen auf gutem Weg zur gewünschten Klimaneutralität. Zieslings Schluss: „Es verdichten sich die Hinweise eines Kollektivversagens von Stadtspitze, Stadtverwaltung, Forstbehörde und Stadtgärtnerei.“

Versagen in Fachfragen?

Der Diplom-Forstwirt nennt natürlich auch Gründe. Im Wald werde zu viel eingeschlagen, im besiedelten Bereich werde den Bäumen zu wenig Platz gegönnt, gefällte Stadtbäume würden nicht ausreichend ersetzt, Verkehrsinseln – etwa im Bereich Bahnhofstraße – würden als „Steingärten“ angelegt. Und es würden eben die falschen Baumarten ausgewählt: Viel mehr breitkronige und einheimische Arten müssten es sein. Neustadt mache das vor.

„Es ist nicht meine Absicht, Frau Münch-Weinmann anzuschießen“, ordnet Ziesling auf RHEINPFALZ-Anfrage ein. Er beklage vielmehr ein „Umsetzungsproblem innerhalb der Stadtverwaltung“. Münch-Weinmann sei erst seit Frühjahr 2020 zuständige Beigeordnete und wohl noch „etwas in der Einarbeitung“. „Es ist auch nicht alles Mist“, schiebt Ziesling am Telefon hinterher.

Gesprächsfaden hält

Man sei miteinander in der Diskussion – das bestätigen Ziesling wie Münch-Weinmann. Ansonsten ist die Dezernentin über die Mitteilung nicht erfreut: „Von einem Kollektivversagen zu sprechen, ist aus meiner Sicht unpassend und unnötig“, betont sie auf Anfrage. Sie sei sich als Umweltdezernentin wie als Bürgerin sehr wohl der Herausforderungen des Klimawandels bewusst. Es gehe darum, alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, um die Folgen auf lokaler Ebene einzudämmen. Stadtwald und Grünpflege spielten dabei wichtige Rollen. „Mit dem Thema Wald werde ich mich in diesem Jahr inhaltlich intensiver beschäftigen“, kündigt sie an. Sie sehe die Probleme und plane einen offenen Dialog mit Experten, Fraktionen, Bürgern. Auch die Zentralstelle der Landesforstverwaltung werde eingebunden – für die Ziesling beruflich tätig ist.

Sie möchte die Herausforderung „zusammen mit allen Interessierten angehen“, betont die Dezernentin – und vielleicht bringt sie das doch wieder zusammen, die Frau aus der Verwaltung und den Mann aus dem Umweltausschuss. Ziesling fordert einen „Masterplan, eine Vision, wie das städtische Grün gestaltet wird“. So oder so – es wird deutlich: Wer Harmonie braucht, sollte weder in die Kommunalpolitik gehen, noch Baumfäll-Listen aufstellen.

Position zum Kastanienweg

Apropos: Wie steht Ziesling eigentlich zum umstrittenen Neubau der Kita Regenbogen im Kastanienweg, den der Rat auch mit grünen Stimmen beschlossen hat, obwohl dort Kastanienbäume weichen müssten? „Jetzt werde ich wahrscheinlich geprügelt“, sagt der Experte – und gesteht, das Votum mitzutragen. „Kastanien sind wegen ihres Drehwuchses anfällig für Pilzbefall und mit die gefährlichsten Stadtbäume, da Teile abbrechen können“, so sein Hauptargument. Die Kita dürfe kommen – es komme eben darauf an, wie das Gelände als Ganzes gestaltet wird.