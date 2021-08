Die B-Juniorinnen des FC Speyer gehen bereits in der fünften Saison in Folge in der Bundesligastaffel West/Südwest an den Start, wenn am 14. August beim SC 13 Bad Neuenahr das erste Mal der Ball rollt. Unter der neuen federführenden Übungsleiterin Celine Hauk fand am Wochenende in Bitburg noch ein Trainingslager statt, bevor es nun endlich losgehen kann.

In Bitburg sollte es vor allem darum gehen, sich als Team noch besser kennenzulernen und näher zusammenzuwachsen. Nachdem die letzte Spielzeit frühzeitig abgebrochen wurde, gingen innerhalb der acht Monate Abstinenz unvermeidlich Abläufe verloren. Zudem übernahm im Sommer Celine Hauk den Cheftrainerinnenposten, nachdem sie zuvor viele der Spielerinnen als Co-Trainerin begleitet hatte.

Andere Impulse durch Neuzugänge

„Für uns als Trainerteam war es natürlich wichtig, mit Erfahrungen der letzten Saison arbeiten zu können. Trotzdem wollten wir durch Neuzugänge andere Impulse setzen und den Kader insgesamt verstärken. Durch den Aufstieg zur Trainerin konnte ich diesbezüglich mehr entscheiden und bin sehr glücklich mit der sportlichen und menschlichen Qualität der Mannschaft“, betonte Celine Hauk.

Obwohl natürlich das sportliche Potenzial am Ende entscheidend ist, war es Hauk von großer Bedeutung, dass es untereinander stimmig ist: „Ich lege großen Wert auf Eigenschaften wie Disziplin, Ernsthaftigkeit und die Bereitschaft, das Team in den Vordergrund zu stellen. Dies ist die Basis für gemeinschaftlichen Erfolg und wurde vor der Saison klar kommuniziert. Dementsprechend froh bin ich darüber, wie toll bisher alle mitziehen.“

Drei Kapitäninnen werden vom Team gewählt

Auch beim Thema Führungspositionen hat Hauk dabei eine klare Vorstellung: „Ich bin der Überzeugung, dass die Mannschaft die drei Kapitäninnen wählen soll, weil es Spielerinnen sein müssen, die die Interessen der Mannschaft vertreten und einen gesunden Gegenpol darstellen. Ich habe großes Vertrauen darin, dass die Gewählten so besser als Bindeglied fungieren können.“

Rein sportlich sieht Hauk dagegen noch einiges an Verbesserungspotenzial und ist sich dabei bewusst, dass die restlichen Tage und Wochen bis zum Saisonstart noch benötigt werden: „Es fehlt noch etwas an der finalen Abstimmung, bei der Chancenverwertung müssen wir noch entschlossener werden und generell braucht es vielleicht noch etwas mehr Cleverness im Spiel.“

Erster Spielort noch unklar

Alles Punkte, die durch Training und vor allem Spielpraxis behoben werden können: „Wir haben bewusst auch Testspiele gegen Damenmannschaften angesetzt, um wie dann in der Bundesliga auch mal etwas weniger den Ball zu haben. Die Saison wird unter anderem deswegen so spannend, weil alle Mannschaften nach so langer Pause mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben und fast so ein bisschen bei Null anfangen. Gerade die fehlenden Spiele führen natürlich dazu, dass die Abläufe nicht hundertprozentig passen können. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir bis zum Saisonstart voll da sein werden und die Mädels ihren Job gut machen werden.“

Man darf gespannt sein, zu welcher Leistung die B-Juniorinnen dann Mitte August im Stande sein werden. An Leidenschaft und Wille wird es auf jeden Fall nicht mangeln. Ob die Begegnung dann tatsächlich in Bad Neuenahr stattfinden kann, steht nach den tragischen Wochen des Hochwassers im nordwestlichen Rheinland-Pfalz noch nicht abschließend fest.

Kader Saison 2020/21

FC Speyer, B-Juniorinnen: Rahma Abdi, Janina Häussler, Havin Özsoy, Luisa Krückl (alle Neuzugänge von der TSG Hoffenheim), Aline Bach, Cora Obenson (beide Karlsruher SC), Lina Krebes (TSC Amicitia Viernheim), Sarah Filpe, Leonie Hartmann (beide eigene U16), Jana Müller, Lilli Gerlach, Jette Ober, Maja Burkhard, Alisha Hambsch, Paula Lamb, Kaya Czewerda, Anastasia Pokrandt, Angelina Klopstein, Pia Roberts, Frederike Loven, Madeleine Haas.